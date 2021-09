Das GlÃ¼ck in Kisten

Buy-Custom-Essays-Online.com is the most reputed online custom How To Write A Good Application 30 Second Commercial UK. you can buy college admission essays at best cost Fünfzehn originelle und individuell gestaltete Exemplare der flotten, selbstgebauten Gefährte werden ab sofort im Lausitz Park Cottbus noch einmal präsentiert.

Verbunden damit ist der Aufruf an Familien, Vereine, Kinder, Eltern und Großeltern, gemeinsam eine eigene Seifenkiste zu bauen. Denn im Juni 2022 ist es wieder so weit. Das „5. Cottbuser Seifenkistenrennen" wird dann im Stadtteil Sachsendorf/ Madlow starten.

Beim verkaufsoffenen Sonntag am 3. Oktober von 13-18 Uhr kann man sich dafür Tipps vom Fachmann holen. Unter der Kuppel präsentiert BB-Radio dann nicht nur ein unterhaltsames Musikprogramm, es werden auch erfahrene Seifenkistenbauer vor Ort sein und wertvolle Ratschläge zu Material und Konstruktion einer funktionstüchtigen Seifenkiste geben.

Wussten Sie, dass in Cottbus ein vielfacher Deutscher Meister in der Seifenkiste zu Hause ist? Der heute 39-jährige Cottbuser Daniel Kirchner sammelte in seiner „Rennlaufbahn“ 117 Pokale bei den verschiedensten Rennen auch außerhalb Deutschlands. Einen Teil seiner Trophäen hat er für die Ausstellung im Lausitz Park zur Verfügung gestellt.

Ein prominenter Seifenkistenpilot wird am 3. Oktober im Lausitz Park ebenfalls dabei sein. Alexander Knappe startete beim diesjährigen Cottbuser Rennen in der Seifenkiste von 94,5 Radio Cottbus. Sein Gefährt wird ebenfalls im Lausitz Park ausgestellt und für einen guten Zweck versteigert. Alex wird selbst den Startschuss dazu geben, im Anschluss sein neues Album vorstellen und natürlich auch Autogramme geben.

Als besonderes Highlight erwartet alle großen und kleinen Besucher die BB-Radio "Gutscheindusche" - Stell dich in den Luftstrahl und erhasche mit etwas Glück und Geschick einen oder mehrere Einkaufsgutscheine für den Lausitz Park.