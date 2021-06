Vielen Dank fÃ¼r diese UnterstÃ¼tzung

Best School For Creative Writing airport! Homework help in science | Notizie | 1 minuto fa. Can i write my essay on why liam payne is so perfect and Um ihre Sucharbeit bestmöglich gestalten zu können, benötigten die ehrenamtlichen Retter einen wasserdichten und stoßfesten Outdoorlaptop sowie fünf GPS-Halsbänder mit Funk für ihre Hunde. Diese technische Unterstützung sowie drei entsprechende GPS-Geräte konnte nun mit dem Spendengeld finanziert werden.

Heidi Stensel, Leiterin der Rettungshundestaffel, ist begeistert: »Wir sind überwältigt und bedanken uns herzlich für diese großartige Unterstützung. Das zeigt, wie sehr unsere Arbeit geachtet wird.«

Custom Essay is a premium Help Me With Ipc Homework service with over 20 years of experience providing quality essays by expert writers to satisfied clients. Mit der erweiterten Technik können die Retter nun in Echtzeit die Suche von Hunden digital verfolgen. »Meistens sind wir nachts unterwegs. Mit den GPS-Signalen wissen wir jetzt genau, wo unsere Hunde waren und wo wir sie noch einmal suchen lassen müssen«, erklärt Stensel.

Andreas Berger-Winkler aus dem Vorstand der Südbrandenburger Johanniter bedankt sich bei den beiden Partner der »Lausitz hilft!«-Aktion - BB RADIO und WochenKurier - und besonders bei den Brandenburgern: »Wir freuen uns, dass sie uns erneut so zahlreich und mit großem Herzen unterstützt haben - und das in so einer schwierigen Zeit. Vielen Dank dafür!«BB RADIO-Moderatorin Marlitt, Schirmherrin dieser »Lausitz hilft!«-Aktion, ist mega-stolz über die erreichte Spendensumme: »Die Brandenburger sind sehr hilfsbereit. Das haben sie wieder gezeigt. 12 095 Euro sind großartig. Es war ja auch für eine gute Sache, denn jeder kann einmal in Not geraten und die Hilfe der Rettungshundestaffel benötigen. Jetzt hoffen wir auf viele erfolgreiche Einsätze.«