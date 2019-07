Wohnmobil steht in Flammen

In der Pirnaer Innenstadt ist am späten Samstagmittag ein geparkter Kleinbus in Brand geraten und zum großen Teil ausgebrannt. Der 41-jährige Halter hatte seinen VW T4 Multivan in der Gartenstraße im Schatten eines Wohnhauses aus der Gründerzeit abgestellt und das Wohnmobil verlassen. Gegen 12.30 Uhr bemerkten Anwohner und Passanten, dass es aus dem Auto qualmt. Kurze Zeit später loderten Flammen aus dem Innenraum, knallte es mehrmals, barsten Scheiben, berichtet ein Augenzeuge.

Die Feuerwehr war schnell zur Stelle, löschte mit Schaum. Trotzdem konnten die Kameraden nicht verhindern, dass der Diesel nahezu komplett ausbrannte. Lediglich im Heckbereich verschonten die Flammen einige wenige persönliche Gegenstände des Eigentümers. Nach eigenen Angaben hatte der Pirnaer das Auto heute noch keine zwei Kilometer bewegt, lediglich von der historischen Schifftorvorstadt in die Innenstadt sei er gefahren. An dem dunklen 22 Jahre alte VW TDI entstand Totalschaden.

„Das Auto hatte rund 424.000 Kilometer runter und war top in Schuss. Ich habe es regelmäßig in die Fachwerkstatt gegeben, erst vor zwei Jahren wurde dort die Batterie gewechselt.“ Durch die Hitze des Feuers wurde ein vor dem T4 abgestellter Mercedes Benz C 200 in Mitleidenschaft gezogen. An der C-Klasse sind einige Reparaturen am Heck nötig. Seinen vor dem Brandauto abgestellten Wagen konnte ein Anwohner als es nur erst einmal nur rauchte, noch schnell wegfahren.

Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass ein technischer Defekt das Feuer im T4 ausgelöst hat. Schlussendlich müsse das aber ein Gutachter klären, so die Beamten vor Ort. Möglicherweise ist der Brand auch dafür verantwortlich, dass mehrere Oberlichtfenster des Reisebüros, vor dem der Kleinbus abgestellt war, gesprungen sind. Das werde sich ebenfalls ein Sachverständiger anschauen, hieß es. Personen kamen nicht zu schaden.

Die aufsteigende Rauchsäule mitten in der Wohn- und Geschäftsstraße und das Feuerwehraufgebot war von vielen Schaulustigen bemerkt worden. Schließlich waren 22 Feuerwehrleute von der Hauptwache, der Abteilungen Altstadt und Copitz mit insgesamt fünf Fahrzeugen herbeigeeilt. Und es war nicht der erste große Einsatz an dem Tag. Schon am Morgen war unweit von Pirna ein mit Diesel beladener Traktor nahe Burkhardswalde in Flammen aufgegangen. Auch hier löschte die Feuerwehr. (caw/df)