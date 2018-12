Wunschzettelbaum: Komplett abgeschmückt

Die Unternehmerin hatte in der Vorweihnachtszeit in ihrem Büro am Felsenkeller zum ersten Mal ein Wunschzettelbaum aufgestellt. „Wir hatten das schon immer mal vor, Kindern, denen es nicht so gut geht und die ohnehin schon benachteiligt sind, eine Freude zu machen. In diesem Jahr haben wir es realisiert“, berichtet Versicherungskauffrau Jakschik. Sie und ihr Team schmückten einen Weihnachtsbaum. 41 Kinder im Alter von acht bis 17 Jahren und aller Gruppen des Pirnaer Kinderheimes der Diakonie durften ihre Wunschzettel an die Zweige hängen. Auf individuell gebastelten oder gemalten Papierstücken hatten die jungen Heimbewohner ihren Weihnachtswunsch im Wert von zehn bis maximal 40 Euro notiert.

Die einzelnen, teilweise auch recht bescheidenen Wünsche waren dabei so unterschiedlich wie die Kinder und Jugendlichen selbst – von Malfarben, Bettwäsche, Musik-CDs und Kopfhörern über Gutscheine bis hin zu Kuscheltieren oder einer Barbiepuppe, Puzzle, Lego, Bügelperlen, Bastelsachen, Spiele, Fußball oder gar Geschenken für die Tagesgruppe mit Acht- bis Zwölfjährigen. „Meine Kunden oder auch andere, die ich angesprochen habe, und einen Wunsch der jungen Menschen erfüllen wollten, haben einen Zettel ‚abgepflückt‘. Manche haben sich sogar mehrere mitgenommen.“ Pünktlich vor dem Fest haben nun alle Wichtel die Geschenke und kleinen Überraschungen bei mir im Büro abgegeben - drei Leinensäcke voll bis obenhin sind zusammengekommen“, berichtet Sylvia Jakschik. Zu Heiligabend dürfte damit die Bescherung gelingen. Am Nachmittag will der Weihnachtsmann höchst selbst die Geschenke an die Kinder überreichen