Wer öffnet seine Türen?

Diese schon traditionelle Veranstaltung lebt von und mit den Pirnaer Bürgern, denn viele lassen Besucher in ihre sonst privaten und verschlossenen Höfe blicken. Die KTP bittet Bürger, die sich an der Hofnacht am 3. August beteiligen wollen, dringend sich noch anzumelden. Tel: 03501 556458 oder per E-Mail an kultur@pirna.de. 2018 haben sich über 30 Höfe beteiligt und boten den Besuchern ein abwechslungsreiches Programm, oft mit Livemusik und kühlen Getränken und reizvollen Einblicke in ihre oft historischen Innenhöfe.

Von leiser Hofatmosphäre über Rock´n´Roll Band und von Kerzenschein bis hin zu spektakulären Lichteffekten war in den vergangenen Jahren für jeden Geschmack etwas dabei. Von der Schifftorvorstadt bis zum Klosterhof und vom Tischerplatz bis zur Elbe erstreckt sich das Gebiet, in dem Pirna einen Abend lang aus einem anderen Blickwinkel erlebt werden kann. Bleibt zu hoffen, dass dieses Fest auch 2019 wieder ein voller Erfolg wird. (caw)