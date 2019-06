Weltmeisterschaft in Pirna

Missglückte Flucht: Frau fällt von Quad

Löbau. In Dienstagmorgen hat ein Quad auf der Poststraße in Löbau kurz vor 1 Uhr die Aufmerksamkeit zweier Streifenbeamter erregt. Als die Polizisten versuchten, das mit zwei Personen besetzte Fahrzeug anzuhalten, gab der Fahrer Gas und ergriff die Flucht. Während der überstürzten Fahrt stieß das linke vordere Rad des Quads gegen einen Bordstein und wurde dadurch beschädigt. Anschließend verlor die 32-jährige Beifahrerin auf der Breitscheidstraße den Halt und stürzte auf den Asphalt, auf dem die Ordnungshüter sie kurz darauf fanden. Sie blieb unverletzt. In ihren Kleidern entdeckten die Polizisten eine geringe Menge Drogen. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln eröffnet. Das Quad fanden die Beamten wenig später verlassen an der Eckener Straße. Es wurde sichergestellt. Von dem entflohenen Fahrer fehlt laut Mitteilung der Polizei bislang noch jede Spur. Die Ermittlungen dauern an.