Stimmung bei Kinderherbst-Party

Trubel und Stimmung zum Sommerausklang und Vorfreude auf die farbige Herbstzeit im Roma-Zentrum Decin. Das Team des Roma-Zentrums unter Leitung von Miroslav Grajcar gestaltete mit dem Partner, der SPD-AG Euroregion Elbe-Labe, für 60 Kinder einen kreativen, schönen Nachmittag. Gesang und Tanz wechselten sich ab.

Besonders beeindruckend und aufregend der Tanz in die Herbstzeit. Die beiden Sieger dieses Tanzes bekamen einen Handball, gesponsert vom Pirnaer Klaus Fiedler. Die Freude war den Kindern ins Gesicht geschrieben. Natürlich durfte die gegrillte Wurst für die Kinder nicht fehlen. Nach einem Fragespiel zur Herbstzeit, wo es nur Sieger gab, wurden Süßigkeiten verteilt. Mit einer Kinderdisco klang dieses nur leicht eingefärbte Frühherbstfest im Roma-Zentrum aus.

„Ein großes Dankeschön an das Team im Roma-Zentrum für die gute Vorbereitung. Wir sagen Danke allen Spendern in Deutschland, die diesen schönen Nachmittag ermöglichten. Weitere Vorhaben sind in Planung", kündigen Klaus Fiedler und Miroslav Grajcar an.

Spenden können überwiesen werden auf das Konto der Ostsächsischen Sparkasse Dresden. Konto-Inhaber: Impreuna e.V. IBAN: DE38 8505 0300 3120 0014 13 - Kennwort: Roma-Projekt (caw/fi)