„Schätze der Heimat“ heben

Politprominenz und der König der Trompete, Ludwig Güttler, eröffneten das 27. Festival „Sandstein & Musik" in Pirnas St. Marienkirche.

Obwohl es sich um kein Jubiläum handelte, hatte sich hohe Politprominenz mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU angesagt. Aus seiner Liebe zur Sächsischen Schweiz macht er ja kein Hehl, aber vor allem ist er Schirmherr der Konzertreihe und ließ es sich nicht nehmen, den diesjährigen Jahrgang zusammen mit dem künstlerischen Leiter Ludwig Güttler zu eröffnen. „Das Musikfestival ‚Sandstein und Musik‘ ist seit 27 Jahren einer unserer kulturellen Höhepunkte. Und das liegt an den Organisatoren, Künstlern und vielen Ehrenamtlichen, die mit Herzblut jedes Jahr etwas Großartiges auf die Beine stellen“, würdigte Kretschmer das Festival. In Pirna war der Auftakt für 28 Konzerterlebnisse in der Sächsischer Schweiz bis Dezember 2019.

Startrompeter Güttler und sein Solistenensemble Virtuosi Saxoniae interpretierten in Pirna vor knapp 600 Besuchern Werke barocker Komponisten, deren Wege teils durch Dresden führten. Wie schon in der Vergangenheit macht das Festival bis Dezember 2019 an besonderen Orten wie Kirchen und Schlösser in der Sächsischen Schweiz, des Osterzgebirges und darüber hinaus Station und lässt Kultur, Musik und atemberaubende Natur zu einer Harmonie verschmelzen. Das Spektrum reicht von Musik für Harfe solo bis zu Salonklängen, von barocken Orgelwerken bis zu Blechbläserensembles, vom klassischen Streichquartett bis zum experimentellen Stahlquartett, von höfischer Unterhaltung bis zum Tangoensemble, vom Kunstlied bis zu Evergreens der Filmgeschichte.

Mit dem Jahresmotto „Schätze unserer Heimat“ geben die Macher um Güttler und Vereinschef Klaus Brähmig drei Jahrzehnte nach der politischen Wende einen Denkanstoß, sich auf diese Werte zu besinnen. 30 Jahre nach der friedlichen Revolution in Deutschland bleibe das Land bewegt, in einem Spannungsfeld von Aufbruch und Bewahrung, Optimismus und Ängsten. Musik der Geschichte und Gegenwart spiegelt dies wieder. Sehr viele der erklingenden Kompositionen sind sächsischen, mitteldeutschen oder mitteleuropäischen Ursprungs, so auch beim Eröffnungskonzert. Und zu den Schätzen der Heimat gehört noch etwas: die vielen jungen Talente, die Dank der Förderung durch das Festival bei Konzerten erstmals ein großes Podium erhalten.

„Das Engagement gerade hinter den Kulissen von ‚Sandstein und Musik‘ ist beeindruckend – z.B. in der Nachwuchsarbeit. Kinder und Jugendliche dürfen ihr Talent unter Beweis stellen, Spendengelder werden in Musikinstrumente investiert uvm. Ein tolles Engagement für unsere Heimat“, hebt der Ministerpräsident hervor. Dass „Sandstein & Musik“ zusammen mit dem Internationalen Schostakowitsch-Festival in Gohrisch dieses Jahr erstmals in die Institutionelle Förderung in Sachsen aufgenommen wurde, zeigt auch die gesellschaftliche Anerkennung. (caw/df)