Pirna tanzt

Aktive vom TanzSportClub Silberpfeil (TSC) entführen die Gäste in die Welt der Standard- und Lateintänze. Bei Livemusik, die von der Dresdner Galaband um den Dohnaer Posaunisten Fridtjof Laubner kommt, versprechen die Tanzwütigen am Freitag ein ausgelassenes Vergnügen für all jene, die sich gern zur Musik bewegen. 20 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr, Eintritt: 20 Euro) beginnt der Tanz für Jedermann. Schautanzeinlagen der TSC-Aktiven bieten zwischen den Publikumsrunden etwas fürs Auge und motivieren durchaus zum Nachmachen. "So treten Sportler unserer Sparten Linedance, Jazz-Modern-Dance und Turniertanz in Aktion", stellt Vereinssprecherin Sylvia Sonntag in Aussicht. "Für die Gäste selbst wird für jeden Geschmack etwas dabei sein - vom Wiener Walzer über Discofox bis Cha cha cha."

Beim großen Ballturnier am Sonnabend ab 18.30 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr, Eintritt: 25 Euro) treten Turniertanzpaare in Standard und Latein in den Wettbewerb, kündigt Sportwart René Kaiser an. Bevor beim Turnier am Sonnabend die ambitionierten Amateurtänzer die Tanzfläche einnehmen und die Wertungsrichter ihre Arbeit aufnehmen, zeigt der Vereinsnachwuchs bei einem Kurzprogramm, was er drauf hat. Zwischen Turnier und Show bleibt für jeden Zeit, selber eine flotte Sohle aufs Parkett zu legen, kündigt Vereinssprecherin Sylvia Sonntag an. Eine rauschende Ballnacht erwartet das Publikum. Das Team vom „Bootshaus“ Pirna bewirtet übrigens die Gäste. Karten im Vorverkauf sind im TouristService Pirna (Canaletto-Haus, Am Markt 7; Telefon 03501/55 64 46).