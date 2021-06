Oskarshausen öffnet am 17. Juni wieder

Mobiles Impfteam in Strehla

http://www.jiracek.eu/?non-medical-home-care-business-plan-templates Online and Kiss Your Academic Problems Goodbye. Still hanging in doubts about whether to order research paper or not? Wake up and welcome to the 21st century. A century of advanced technologies and services, when anyone anywhere can buy research papers online and forget about those nasty, tiresome home tasks for at least a Strehla. Personen ab dem vollendeten 16. Lebensjahr können in Strehla die Coronaschutzimpfung erhalten. Interessierte melden sich in der Stadtverwaltung unter Telefon: 035264/95921 an. Die Erstimpfungen werden am Donnerstag, 17. Juni und am Sonntag, 20. Juni, im Jugend- und Freizentzentrum, Leckwitzer Straße 8A, 01616 Strehla verabreicht. Die Zweitimpfungen finden drei Wochen später am Donnerstag, 8. Juli bzw. am Sonntag, 11. Juli, am selben Ort statt. Zur Anwendung kommt voraussichtlich der Impfstoff von BIONTECH/Pfizer. Für die medizinische Begleitung konnten Hausärzte gewonnen werden. Näheres erfahren Sie unter „Aktuelles“ auf der Homepage der Stadt Stehla. Personen ab dem vollendeten 16. Lebensjahr können in Strehla die Coronaschutzimpfung erhalten. Interessierte melden sich in der Stadtverwaltung unter Telefon: 035264/95921 an. Die Erstimpfungen werden am Donnerstag, 17. Juni und am Sonntag, 20.…