Lok-Handballer siegen deutlich

Das Team von Trainer Dusan Milicevic besiegte in der heimischen Sonnensteinarena den SV Wittenberg Piesteritz klar mit 26:17. Nach diesem deutlichen Ergebnis konnte auch Lok Manager Uwe Heller erst einmal tief durchatmen. "So eine Vorbereitung mit gleich drei verletzten Spielern (3x Kreuzbandriss) habe ich auch noch nicht erlebt. Auf alle drei Akteure müssen wir wohl längere Zeit verzichten", sagte Heller. Die Lok spielte von Beginn an konzentriert und führte zur Pause mit 12:9. Im zweiten Durchgang drehten die Eisenbahner richtig auf und die Tordifferenz lag kurz vor dem Abpfiff bei zehn Treffern zugunsten der Eisenbahner. Beste Werfer bei der Lok waren „Toto" Schneider und Strahinja Vucetic mit je sieben Treffern.

Am 2. Oktober steigt auf dem Sonnenstein das Derby gegen die ebenfalls erfolgreich in die Saison gestartete zweite Vertretung des HC Elbflorenz.