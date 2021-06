Kletterunfall an Festung Pirna-Sonnenstein

Get research http://www.artismusic.de/?the-secret-life-of-walter-mitty-essays from American writers with world-class 24/7 support through Ultius. Read actual samples, customer reviews and explore An den Bastionen der einstigen Festung Pirna-Sonnenstein hat sich am Sonntagabend ein schwerer und zugleich dramatischer Kletterunfall ereignet. Ein 38 Jahre alter Mann war gegen 21.15 Uhr abgestürzt und hat dabei nach ersten Angaben offenbar bedrohliche Verletzungen erlitten. Notarzt und Sanitäter kämpften auf dem Canalettoweg unterhalb der mehr als 16 Meter hohen Festungsmauern am Fuße des sogenannten Niederen Werkes um das Leben des Verunglückten.

Als der Mann am Abend mit Gurt und eingebunden in einem Kletterseil die dicken, wuchtigen steinernen Außenwerke an der einstigen Verteidigungs- und Wehranlage mit den Kasematten am Elbflügel des Schlosses erklimmen wollte, hatte er zwei Jungen im Teenageralter bei sich. Bei ihnen galt er als Bergsteiger. Die Kinder hätten ihn im Vorstieg, während dem an zwei Maulscharten vorbeikraxeln hätte müssen, sichern sollen. Wenn er oben die Terrasse bzw. das Plateau des Bollwerks erreicht hätte, sollte einer der Jungen ihm folgen, berichten die Zeugen.

Der Kletterer soll in ungefähr sieben, acht Metern Höhe einen Haken im Mauerwerk befestigt haben. Diese Sicherung samt Schlinge hätte sich jedoch gelöst, so dass der Mann nach einem Drittel des Weges, den er zurücklegen wollte, vor den Augen seiner minderjährigen Begleiter in die Tiefe stürzte und auf den harten Boden des Wanderpfades bzw. des dort beginnenden Malerwegs prallte.

Der Notarzt versetzte den Mann ins künstliche Koma. Feuerwehrleute halfen dem Rettungsdienst, den Schwerverletzten am entlegenen Unglückort zu versorgen und zum Schloßberg zu transportieren. Der Verunglückte wurde auf dem schnellsten Weg ins Klinikum gefahren, dort mehrere Stunden operiert. Wahrscheinlich hatte der Betroffene vor seiner Klettertour Alkohol getrunken. Am Unglücksort fand sich neben der Kletterausrüstung auch eine Bierflasche. Weshalb der Mann eine Mauer am Schloss Sonnenstein erklimmen wollte, ist bislang unklar.