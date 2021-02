In Afrika laufen sie mit Freitaler Trikots auf

Premier Us History Regents Thematic Essay at EssayRoo.com. Term essay applies to a whole host of types of writing that undergraduate and graduate students will face in their university coursework. And here is the issue: Students will have to take courses they really dislike as a part of their general requirements for a degree; some students will just be inundated with a bunch of writing assignments all due at Inzwischen sind Abteilungen mit neuen Sportsachen in neuem Design des Sportclub Freital e.V. ausgestattet. Für die Vereinsleitung stellte sich die Frage, was mit der Wettkampfkleidung der Vorgängervereine passieren soll.

Einige Trikotsätze waren zu schade, um sie zu entsorgen. Die Garnituren sollten gespendet werden. Durch den Übungsleiter Wolfgang Partzsch entstand der Kontakt zum afrikanischen Verein „Tangeni Shilongo Namibia e.V." Der Verein, welcher 2015 gegründet wurde, setzt sich unter anderem für die Förderung von Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und der Förderung von nicht staatlichen Organisationen ein. Und so finden die Trikots des FV Blau-Weiß Stahl Freital seit Ende 2020 im Sportunterricht in der namibischen Küstenstadt Swakopmund eine großartige Verwendung – dank des Engagements von Wolfgang Partzsch.

Auch die ehemaligen Trikots des Hainsberger SV kommen dem guten Zweck zugute. Die Trikots gingen nach Mosambik, dem Geburtsland des Nachwuchstrainers und Integrationsbeauftragten Candido Mahoche. Er stellte den Kontakt her. Bereits in den vergangenen Jahren wurden Mannschaften in Mosambik mit Trikots des ehemaligen Hainsberger SV ausgestattet. Candido Mahoche pflegt weiterhin einen engen Kontakt zu seinem Geburtsland.



Beim Sportclub Freital e.V. freut man sich, mit der Sachspende der Trikotsätze Sportler und Nachwuchsfußballer in Namibia und in Mosambik glücklich gemacht zu haben.