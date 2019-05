Frühlingsfest – Neustadt blüht auf

Der historisch an ein Ereignis aus dem 18. Jahrhundert angelehnte Wettbewerb um das „Goll'sche Rad“ ist am Sonntag, 5. Mai, Höhepunkt des Frühlingsfestes auf und um den Marktplatz in Neustadt Sachsen. Dabei lässt die Stadt zwischen 14 und 16 Uhr auf dem Untermarkt die Geschichte um Wagnermeister namens Michael Goll aufleben. Denn: Dabei wird das Goll’sches Rad auf dem Neustädter Marktplatz um die Wette gerollt. Jener Goll hatte 1768 in einer bierseligen Runde gewettet, dass er es schaffen würde, ein Wagenrad in sieben Stunden zu fertigen und es innerhalb desselben Tages mit der rechten Hand nach Dresden zu treiben. Und wirklich: Er schaffte das: Noch vor dem Mittag war das Rad (es ist heute im Obergeschoss des Stadtmuseums ausgestellt) mit einem Durchmesser von 1,50 m fertig. Nach einem stärkenden Frühstück brach er gen Dresden auf. Er traf noch vor Sonnenuntergang in der Residenz ein. Mit Wein aus dem Rheinland genoss er seinen Sieg und gewann so seine Wette.

Während des Frühlingsfestes „Neustadt blüht auf“ am 4. und 5. Mai wird an beiden Tagen Folgendes geboten: vielfältiges, buntes Markttreiben, verkaufsoffene Geschäfte am Sonntag, großes Angebot an Speisen und Getränken, Post- und Forumsplatz: Kinderprogramm mit Karusell, Hüpfburg, Kegelspass…, Soccer Arena, Kletterturm auf dem Markt, Kinderbetreuung mit Schminken, Glücksrad, Sportmitmachprogramm auf der Postgasse (bei Balance Pur Neustadt).

Programm:

Samstag, 4. Mai

11 Uhr Eröffnung

11.15 Uhr Auftritt der Kinder vom Kindergarten Hohwaldbienen

13 Uhr Auftritt Tanzgruppe Fan93

14 Uhr Auftritt der Tanz- und Theaterwerkstatt Wilthen

15 Uhr Kinderprogramm mit Volker Rosin – der König der Kinderdisko

17 Uhr Showkochen – Dr. Steffen Fleischer kocht bürgernah

19 Uhr Konzertabend mit Thomas Stelzer & Friends, in der Pause Auftritt von Schlagerstar Nicci Schubert anschl. Ausklang mit Kaiser-Disco

Sonntag, 5. Mai

11 Uhr Auftritt Tanz-Art Neustadt/ Sachsen e.V.

14 bis 16 Uhr Wettkampf „Goll’sches Rad“ auf dem Untermarkt

16.30 Uhr Modenschau für Groß und Klein Kleiner Frechdachs – Ines Dudas

17 Uhr Auftritt des Schillertheaters und der Schillerband