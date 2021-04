Freitals Hundert zieht weiter

Essay For Ucla Admission writing service - Allow the specialists to do your essays for you. witness the merits of professional writing help available here Am 1. Mai wird sie dort ihm Rahmen des Dorf- und Heimatfestes am Festplatz begrüßt. Auf der Steigerstraße kann es im Zuge der Aufbauarbeiten zwischen 8 und 10 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Anlässlich des 100. Stadtgeburtstages 2021 wandert die Stele seit 2019 durch die Stadtteile von Freital. Nach dem Start in Deuben war sie bereits in Pesterwitz, Niederhäslich, Potschappel, Burgk, Hainsberg, Weißig, Zauckerode und Döhlen. Nach Saalhausen und Kleinnaundorf macht die „Stahl-100" dann ab Ende Mai 2021 in Schweinsdorf an der Oststraße Station. Vielmals ist der Besuch der „100" mit Aktionen oder kleinen Veranstaltungen, organisiert von Vereinen, Initiativen oder Privatpersonen verbunden – insofern es jüngst die behördlichen Vorgaben zur Eindämmung der Corona-Pandemie zugelassen haben.

Die „100" aus Cortenstahl soll nicht nur auf das bevorstehende Jubiläum hinweisen, sondern auch ein verbindendes Element sein, mit dem die Freitaler ihre Stadt neu entdecken und sich stärker mit ihr identifizieren können. Schließlich soll der Stadtgeburtstag unter dem Motto „Von Freitalern für Freitaler und Gäste" ein Ereignis sein, das das Gemeinschaftsgefühl stärkt.

Alle Informationen zum Stadtjubiläum im Internet unter www.100.freital.de.