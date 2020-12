Frau Holle im KiP-LÃ¤dchen

Looking for best essay writers? Read the most trustful essay http://www.kirchenmusik-hassberge.de/?english-homework-help-chat and get your discounts! „Frau Holle verliert gleich die Kontrolle“, verkündet ein Engel mit wirren Haaren und roter Nase, der aus einem Fenster im ersten Stock schaut. „Irgendwas geht immer schief“, sagt er. Doch zu Guter Letzt gibt es ein Happy End. Es dürfte turbulent werden, was sich am kommenden Sonnabend, 12. Dezember, ab 14 Uhr an der Dohnaischen Straße 41 in Pirna abspielt.

Vor dem KiP-Lädchen sorgt das Citymanagement erneut für ein weihnachtliches Kulturprogramm an der frischen Luft. Damit wollen die Akteure auch während Corona-Zeiten mit dezenter Unterhaltung ein bisschen Vorfreude auf das bevorstehende Christfest in die Altstadt bringen. Und das am letzten Shopping-Abend vor Weihnachten und vor dem harten Lockdown.

Aus dem Fenster über dem Pop-up-Store dürfen sich Groß und Klein diesmal nicht nur auf eine Märchenerzählerin und den Weihnachtsmann, sondern vor allem auf ein winterliches Theaterspektakel freuen. Schauspielerin Andrea Post (41) und Pantomime Tim Schreiber (42) vom Dresdner Theater Schreiber & Post zeigen ab 15 Uhr eine neue witzige Geschichte um Frau Holle und ihrem Engel.

„Damit sich das Publikum nicht so dicht drängt, die Leute untereinander Abstand halten und sich Zuschauer auf den ganzen späten Nachmittag verteilen, haben die Darsteller ihr Stück auf zehn Minuten eingekürzt und spielen es bis 17 Uhr fünfmal im Halbstundentakt“, kündigt Dina Stiebing, Organisatorin und eine der beiden Pirnaer Citymanagerinnen an. In den Pausen erklingt weihnachtliche Musik und Theaterpädagogin Elke Leupold ist Märchen rund um die Weihnachtszeit zu Gast. Für Gäste gilt es Mund-und Nase-Bedeckung zu tragen und die geltenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.