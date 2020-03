Ermittelt in Pirna jetzt der Staatsschutz?

Unbekannte haben in der Nacht auf den 10. März Häuser, aber auch Autos und Denkmäler in Pirna mit dem sechseckigen Stern (Hexagramm-Symbol Davidstern) in Kombination mit der Zahl „187“ beschmiert.

Es war ein entsetzliches Bild. Die Spur von ein und derselben Symbolik, die zumeist in roter Farbe gesprayt wurde, zog sich am Vormittag von der Siegfried-Rädel-Straße bis zum Sonnenstein.

Opfer der Schmierattacke wurde unter anderem die Fassade vom ehemaligen Hotel Schwarzer Adler sowie der „(Sand-)Steinerne Torwächter“ am Dohnaischen Platz, die Glaseingangstür eines Büros an der Dohnaischen Straße, das Pfarrhaus der Katholischen Pfarrei St. Heinrich und Kunigunde und das Denkmal für Julius Otto an den einstigen Wallanlagen auf der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße, die Fassade am ehemaligen Kulturhaus Tanne an der Bergstraße sowie eine Skulptur am Klinikum direkt am Sonnensteiner Schloßpark. Getroffen hat es aber auch mehrere vornehmlich weiße Pkw - so an der Siegfried-Rädel-Straße, am Zwinger und an der Julius-Fucik-Straße.

Bis zum Nachmittag des 10. März wurden die Schmierereien an 14 verschiedenen Stellen der Polizei angezeigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen, heißt es aus der Polizei-Pressestelle. Die Beamten hoffen auf Hinweise zu den Tätern.

Möglich ist, dass sich auch der Staatsschutz mit dem Fall befasst. Auslöser dafür könnte die (Be-)Deutung der Symbolik und der Verdacht auf eine politisch motivierte Straftat sein. So steht die Zahlenkombination „187“ nicht nur im Namen einer Hip-Hop-Musik-Gruppe aus Hamburg, die 187 Strassenbande, von der hin und wieder Schriftzüge, sogenannte Graffiti-Tags, auftauchen. Mit dem Paragraphen 187 werden im kalifornischen Strafgesetzbuch Mordfälle behandelt.

Die kalifornische Polizei nutzt den Zahlencode „One Eight Seven“ auch in ihren Funksprüchen, um zu kommunizieren, dass ein Mord begangen wurde. Daran angelehnt, benutzen verschiedene Gangs den Code auch zur Drohung oder tragen ihn im Namen, um klar zu stellen, wozu sie möglicherweise bereit wären: Einem 1-8-7, also einem Mord. (caw/df)