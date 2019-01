Einsätze in der Silvesternacht

Gegen 22.25 Uhr rückte die Feuerwehr in Richtung Pirna-Sonnenstein aus. Direkt vor dem Kaufland war ein Briefkasten der Deutschen Post in Brand geraten. Die Kameraden der Hauptwache der Feuerwehr Pirna löschten mit 40 Litern Wasser den Brand im inneren des Briefkastens mit einer Gießkanne. Dabei wurden mehrere Briefe und Karten beschädigt bzw. zerstört. Die Polizei war vor Ort und ermittelt.

Nur 20 Minuten später musste eine Mülltonne an der Professor-Roßmäßler-Straße in Copitz gelöscht werden.

Gegen 1 Uhr morgens fing ein 3er BMW in Pirna-Sonnenstein Feuer. Eine Gruppe von bis zu 100 Personen hatte zu Mitternacht vor dem Elfgeschosser an der Remscheider Straße in das neue Jahr gefeiert. Vor dem Hochhaus wurden zahlreiche Böller und Raketen gezündet, als auf 2019 angestoßen wurde. Dabei geriet laut Polizei auch Pyrotechnik unter den Mittelklasse-Wagen, der am Straßenrand abgestellt war. Die brennenden Knaller setzten gegen 1 Uhr morgens am Neujahrstag den Motorraum in Brand. Junge Männer versuchten das Feuer mit zwei Feuerlöschern zu ersticken. Das misslang.

Die Feuerwehr verhinderte schließlich, dass die Flammen auf den Innenraum des verschlossen Pkw übergriffen. Trotzdem brannte der Motor aus. Laut Polizei entstand an dem Fahrzeug Totalschaden. Diesen schätzten die Polizisten vor Ort auf 5000 Euro. Die Polizei konnte den Eigentümer des BMW mit Dippoldiswalder Kennzeichen zunächst nicht ausfindig machen, weil dieser nicht anzutreffen war. Die Beamten ließen sein Fahrzeug sicherstellen und ermitteln nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Am 1. Januar gegen 6 Uhr wurde ein Feuer auf der Fußgängerbrücke am Kleinen Weg / Bielatalstraße in Königstein bemerkt. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr löschten das Feuer.