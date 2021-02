Drei Kandidaten bei BÃ¼rgermeisterwahl in Gottleuba

Critical Thinking Website we can write your dissertation once your professor has signed off on your proposal; Dissertation editing and proofreading help we can ensure your dissertation flows well, is engaging and covers enough key points to get you top marks. We will also ensure your spelling, punctuation, grammar and word choice is accurate and of a high enough level for your academic level In Bad Gottleuba-Berggießhübel wird am 18. April ein neuer Bürgermeister gewählt, da der erst vor zwei Jahren gewählte Bürgermeister Christian Walter (parteilos) im September 2020 zurückgetreten ist. Dann haben die Bürger der Doppelstadt die Wahl zwischen drei Kandidaten: Thomas Peters von der CDU, Michael Ullmann von der AfD und Madlen Rätze als Einzelkandidatin. Madlen Rätze ist die aktuelle Amtsverweserin der Stadt und war erst kürzlich aus der CDU ausgetreten.

Webersen und Salomo nicht dabei

Nicht antreten wird Andre Webersen, da er die nötigen 60 Unterschriften, die ein Einzelkandidat benötigt, nicht einsammeln konnte. Weiterhin nicht dabei ist Sebastian Salomo (CDU), der bei der parteiinternen Nominierung Thomas Peters unterlag.

Möglicher zweiter Wahlgang am 9. Mai

Kann am 18. April keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit der Stimmen hinter sich vereinen, wird es drei Wochen später zu einem zweiten Wahlgang kommen, bei dem dann die einfache Mehrheit für einen Sieg ausreicht.