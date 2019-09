Bürgemeisterwahl: Runde 2 in Heidenau

Füchse lizensieren Marvin Cüpper

Weißwasser/O.L.. Kurz vor dem Start in die Hauptrunde der DEL2-Saison 2019/20 haben die Lausitzer Füchse Torhüter Marvin Cüpper lizenziert. Der 25-Jährige hatte bereits in der Saisonvorbereitung für Weißwasser gespielt. "Die Entscheidung ist in Abstimmung mit den Verantwortlichen der Eisbären Berlin so gefallen, da Maximilian Franzreb zunächst in der Hauptstadt bleiben wird und dort mit Sebastian Dahm das Torhütergespann bilden soll. Damit wir bei den Schlussmännern nicht ins Risiko gehen, ist er auf vorerst unbestimmte Zeit Teil unserer Mannschaft", erklärte EHC-Geschäftsführer Dirk Rohrbach. Marvin Cüpper war im Vorjahr verletzungsbedingt kaum zum Zuge gekommen. In seinem ersten und einzigen Pflichtspiel für die Füchse trug er einen Jochbeinbruch davon. Insgesamt bestritt der Linksfänger bisher sechs Spiele für Weißwasser. Er wird die Nummer 39 tragen. (pm)