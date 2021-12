Adventsbesuch aus Decín

Weihnachtsspecial im Souvenirshop

Riesa. Jedes Jahr, wenn die kalte Jahreszeit beginnt, präsentieren die Mitarbeiterinnen der RIESA INFORMATION ein besonderes weihnachtliches Andenken aus Riesa. Gern erinnert man sich zurück an die Räucherriesen und die Schwibbögen mit Motiven der Stadt. In diesem Jahr stehen zwei Weihnachtskugeln zur Auswahl. Eine 8 cm große rote Weihnachtskugel zeigt golden skizziert die Trinitatiskirche, umweht von gleichfarbigen Schneesternen. Viel bunter ist die 9 cm große silbergraue Kugel, die das Rathaus mit Klosterkirche im Winter zeigt. Diese Kugel ist sehr dekorativ und wunderbar handbemalt. Ein Unikat für den Tannenbaum zu Hause, ein schönes Andenken für Freunde und Verwandte in der Ferne oder einfach ein hochwertiges Gastgeschenk – die Kugeln sind wundervolle weihnachtliche Grüße aus Riesa. Sie sind ab sofort in der RIESA INFORMATION und im Online-Shop erhältlich.