50 Wanderfreunde trotzten dem Regen

Petrus hatte leider kein Einsehen und öffnete zur 16. Freundschaftswanderung alle Schleusen. Der Wanderfreude tat das aber keinen Abbruch. Am 11. September konnte Mitorganisator der 16. Freundschaftswanderung, Klaus Fiedler, von der SPD-AG Euroregion Elbe-Labe, über 50 Teilnehmer auf den Parkplatz in Jetrichovice, Starý mlýn begrüßen.

Mit dabei vom Tschechischen Generalkonsulat Dresden, Generalkonsulin Marketa Meissnerova mit Familie, Dr. Pavel Benda Direktor des Böhmischen Nationalparks, Bundestagsabgeordneter Dr. Andre Hahn (DIE LINKE), Naturfreunde und der wanderfreudige Papstdorfer Klaus Brähmig.

Angekommen in Dolsky mlyn informierte Pavel Benda zur Geschichte der Grundmühle und der Region. Mit einer sehr netten Geste baute die tschechischen Generalkonsulin Meissnerova die vom Regen durchnässten Wanderer auf und packte kleine Portionen von Becherovka für die Teilnehmer aus. Ob es nun am Becherovka lag, auf jeden Fall wanderte die Truppe tapfer weiter. In Kamenická Strá? informierte Klaus Fiedler die Wandergruppe über die Geschichte des Ortes und konnte sich eine Richtigstellung nicht verkneifen: „Die buntfarbige Figur im Garten nebenan ist kein Indianer, sondern eine Sagengestalt ein Vodnik (Wassermann)".

Bei lebhafter Unterhaltung wurde der 402 Meter hochgelegene Pastevni vrch (Hutberg) erreicht. Tomas Salov vom Nationalpark Böhmische Schweiz erklärte die Gestaltung des Aussichtsturmes. Er übernahm auf der Wanderung auch den Part des Dolmetschers. Dankeschön dafür! Der Abschluss der Wanderung fand in der katholischen Kirche St. Peter und Paul statt. Antonin Votapek vermittelte dort Wissenswertes über das Gotteshaus.

Bevor die Wandergruppe zum zünftigen Essen im Restaurant „Zur Kirche“ einkehrte, bedankte sich Klaus Fiedler bei den Teilnehmern für ihr Kommen und sagte: „Das Anliegen der Veranstalter war und ist mit einem wachsamen Auge durch die Natur zu wandern und für deren Erhalt zu streiten, die Kultur dieser Grenzregion zu würdigen und für ein gutes Zusammenleben zwischen Deutschen und Tschechen zu werben“. Auch wenn es noch lange hin ist, die 117. Wanderung findet 2022 statt und ist im Osterzgebirge geplant!