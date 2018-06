Darauf haben nicht nur die Bewohner von Bad Gottleuba-Berggießhübel 365 Tage gewartet. Die 23. Heimkinderausfahrt der Motorradfreunde Beinhart e.V. ging am vergangenen Wochenende (9./10. Juni) in ihre nächste Auflage und bescherte den zahlreich angereisten Gästen und Kindern aus allen Herren Ländern erneut ein unvergessliches Erlebnis.

742 Biker, darunter 89 Ordner, motorisierte Polizisten, Johanniter, DRK und Bundespolizisten sorgten für eine beeindruckend anzuschauende Motorrad-Kolonne, die sich von Berggießhübel aus langsam den Weg durch die Sächsische Schweiz bahnte. 503 Kinder aus ca. 50 Kindereinrichtungen nahmen an der diesjährigen Ausfahrt teil und fanden auf Bikes, Trikes, Quads, in Beiwagen, auf klassischen und modernen Maschinen eine Mitfahrgelegenheit.

„Entstanden ist die Heimkinderausfahrt 6 km weiter in einem Kinderheim des Landkreises, welches 2004 geschlossen wurde. Damals fand die Ausfahrt noch in einem wesentlich kleineren Rahmen statt und die Jungs suchten nach neuen Möglichkeiten, “ schilderte Thomas Mutze (amtierender Bürgermeister von Bad Gottleuba-Berggießhübel) die Anfänge. „Seit ca. 5 Jahren bin ich nun ebenfalls Vereinsmitglied, sowohl als Privatperson wie auch als Bürgermeister liegt mir das Projekt sehr am Herzen! Den Kindern einen schönen Tag zu bereiten, da muss vieles zusammenspielen und auch in diesem Jahr war es wieder ein toller Tag, dank aller Helfer und Unterstützer, die alles mit vorbereitet und durchgeführt haben.“

Knapp 80 Helfer machten so diese überwiegend ehrenamtlich organisierte Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder möglich. Von der Anmeldung bis zu den frisch gelieferten Brötchen für den Rosterstand und die Gulaschkanonen, bis hin zu den selbst gebackenen Kuchen, die aufgebauten Spielgeräte und den in den Himmel aufsteigenden bunten Luftballongrüßen, hinter den Kulissen ging alles Hand in Hand, auch dank des kleinen Sponsorenstammes, der sich über all die Jahre aufgebaut hat. „Die strahlenden Kinderaugen sind alle Mühen wert!“, fasste Mutze den Tag zusammen.

„Mittlerweile ist die Ausfahrt auch ein tolles Aushängeschild für unseren Ort geworden, zu der die Leute von überall her anreisen um teilnehmen zu können und wo entlang der Strecke zahlreiche Zuschauer dabei sind, um die Kolonne vorbei fahren zu sehen.“ Von Berggießhübel führte die diesjährige Tour über verschlungene idyllische Landstraßen bis nach Schmiedeberg, wo kulinarische Köstlichkeiten sowie Programm für die großen und kleinen Mitfahrer warteten. Einzig das Wetter macht der Ausfahrt an diesem Tag einen kleinen Strich durch die Rechnung, denn zur Mittagspause zog Unwetter über das Osterzgebirge und so entschied sich der Veranstalter aus Verantwortung gegenüber den Kindern, Fahrern und Teilnehmen die Ausfahrt einzukürzen und direkt zur anschließenden Party ins Billybad in Berggießhübel zurückzukehren, wo bereits die „Slowly Riders“ und die „Partypiloten“ auf alle Teilnehmer warteten um den Tag musikalisch ausklingen zu lassen.

Doch wie heißt es so schön nach der Heimkinderausfahrt ist vor der Heimkinderausfahrt und so rauchen auch jetzt bereits die Köpfe des Orga-Teams rund um Thomas „Zetti“ Zeligmann für die nächste Veranstaltung im kommenden Jahr!

Mehr Informationen über die Motorradfreunde Beinhart e.V. finden Biker, Motorsportfreunde und potenzielle Unterstützer unter www.motorradfreunde-pirna.de.

Autor: Doreen Müller-Uhlig