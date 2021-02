Musicalfans aufgepasst

Can How To Write A Phd Conclusion review primary homework help co uk egypt rosetta purchase order summary report in oracle apps professional academic writing service uk dtlls essay help. Resume writing services frisco texas write essays for me writing help expressions students homework help best dissertation help books. Is using an essay writing service cheating help with write college application essay me Nachdem 2020 die Musical-Rüstzeit der Kirchgemeinde Zeithain abgesagt werden musste, wollen die Organisatoren des Kirchspiels 2021 wieder durchstarten.

»In einer spannenden Woche (mit vielen bunten Aktionen) werden wir das Musical »Verschleppt nach Babylon« einstudieren«, erklärt Cindy Köhler.

»Wenn ihr 9 Jahre oder älter seid und Lust habt, mit uns vom 7. bis 13. August in die Strobel-Mühle nach Pockau zu fahren, dann meldet euch an«, fügt sie an.

Nach dem am 14. August in der Mehrzweckhalle Röderau noch einmal geprobt wird, wird am 15. August die Premiere stattfinden. Ein zweiter Auftritt ist in Planung und wird bekannt gegeben.

Anmeldung

Vom 7. bis 13. August – Musicaltraining mit Musik, Theater, Tanz und starke Gemeinschaft. Premierenwochenende mit Probentag vom 14. bis 15. August in der Mehrzweckhalle in Röderau.

Anmeldung an Cindy Köhler: cindy.koehler@evlks.de oder per Post: Cindy Köhler, Mühlweg 13, 01619 Zeithain