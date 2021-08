Â»Wir sind dabeiÂ« im Kita-Wettbewerb

Bereits im Mai haben die Leiterinnen des There are many essay http://www.silberwirt.at/?essay-about-help-someones that think they are on top, so don't be cheated and check out this true list of the best paper writing services in 2018! Hire Writing Essay today! Get rid of junk assignments, learn from the masters and enjoy college life from a fresh perspective Kinderhauses Regenbogen, Sabrina Kusatz und Theresa Schleinitz, bei der Sächsische Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e.V. (SLfG) die Bewerbungsunterlagen für den Kindergarten-Wettbewerb für das Kinderhaus Regenbogen abgegeben.

»Mit unseren Konzeptideen zum 7. Sächsischen Kinder-Garten-Wettbewerb unter dem Motto »Übergänge gemeinsam gestalten« haben wir die erste Prämierung erreicht und sind unter den besten 30 Bewerbern in ganz Sachsen«, so die Leiterinnen. Am Ende der Wettbewerbszeit von zwei Jahren werden drei Landessieger feststehen.

»Um unsere Vorstellungen eines naturnahen Außengeländes planen und umsetzen zu können, haben wir das Dresdner Planungsbüro HaBeeTat ins Boot geholt«, fügen sie an. In den nächsten Wochen werden die Wünsche der Kinder und des Teams zusammengefasst. Mit Hilfe des Planungsbüros wird anschließend ein Gesamtplan des 3.000 qm großen Gartens entstehen. Ein neuer Krippenbereich für die Ein- bis Dreijährigen, Versteckmöglichkeiten, Ruhezonen, Platz zum Toben und Räume für Rollenspiele sollen in den Plan einfließen. Da das Kinderhaus Regenbogen eine Integrative Einrichtungen für Kinder von 1 bis 7 Jahren ist, welche aus ganz unterschiedlichen Familien kommen, sind vielerlei Bedürfnisse zu beachten.

Der Förderverein Kinderhaus Regenbogen e.V. hilft bei der Aktion mit der Akquise von Geld- und Sachspenden. So wurden in der Vergangenheit schon einige gemeinsame Projekte, wie die Anschaffung neuer Fahrzeuge, das Aufstellen eines Sandkastens oder, ganz aktuell, die Kofinanzierung zweier Spielhäuser, verwirklicht. »Viel Arbeit liegt hier vor uns, aber mit Hilfe engagierter Eltern, des Fördervereines und des Teams wird es für die Kinder gelingen«, hoffen die beiden.

Wer helfen möchte, kann gern Kontakt mit der Einrichtung aufnehmen.

Kontakt