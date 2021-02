Was denken Sie?

http://www.kvalitne-tepelne-cerpadla.sk/science-homework-help-bioecology/ - Answers When youre writing a research essay you are data in order to come to some sort of conclusion about a Der Förderverein für Heimat und Kultur in der Lommatzscher Pflege e.V. (FöHK) hat die Förderperiode 2014 bis 2020 abgeschlossen. Viele Bauvorhaben und Projekte in den ländlichen Regionen der Lommatzscher Pflege (LEADER-Gebiet) konnten realisiert werden. Jetzt soll eine Umfrage des Regionalmanagements Erfahrungen und Erkenntnisse zusammenzutragen, um daraus zu lernen. »Für diese Bewertung brauchen wir die Hilfe vieler Beteiligten«, kündigt Regionalmanager Marcel Borisch an. »Teilen Sie uns Ihre Ideen und Verbesserungsvorschläge zur weiteren Gestaltung des LEADER-Gebiets der Lommatzscher Pflege mit. Damit unterstützen Sie uns, die regionale Entwicklung weiter voranzutreiben und den Fokus in die richtige Richtung zu lenken«, fügt er an.

Link zur Umfrage: https://mitdenken.sachsen.de/-cid6CTKS

Neue Förderung möglich bis 28. Februar

Auch im Jahr 2021 unterstützt der Förderverein für Heimat und Kultur in der Lommatzscher Pflege e.V. (FöHK) wieder Vereine in der Förderregion. Anträge für das Jahr 2021 sind an die Geschäftsstelle des FöHK zu richten.

Frist zur Einreichung: 28. Februar 2021 (Posteingang)

Einzureichen bei: Förderverein für Heimat und Kultur in der Lommatzscher Pflege e.V., Am Markt 1, 01623 Lommatzsch oder per E-Mail: info@lommatzscher-pflege.de

Weitere Infos hier: www.lommatzscher-pflege.de/aktuelles/