Vom Kohlestaub zum Sonnenstrom

Hofewiese öffnet zu Pfingsten

Langebrück. Nach mehr als sechs Monaten coronabedingter Schließzeit öffnet die Hofewiese zu Pfingsten wieder ihre Pforten. Erstmalig am Samstag, 22. Mai und dann am gesamten Pfingstwochenende hat das beliebte Ausflugsziel in der Dresdner Heide jeweils von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Im Biergarten gelten die aktuellen Corona-Regeln. Das heißt, dass ein Besuch des Biergartens ohne Test möglich ist, allerdings müssen zum Zweck der Kontaktnachverfolgung die Personendaten der Gäste aufgenommen werden. Eine telefonische Tischreservierung ist aufgrund der nicht garantierten Erreichbarkeit nicht möglich. Besucher registrieren sich vor Ort und bekommen Einlass, wenn es die Biergarten-Kapazität zulässt. Das Personal des Landguts wird täglich getestet. Tests für Besucher können vor Ort nicht vorgenommen werden. Die Hofewiese verweist auf die geltenden Regeln was Abstände, das Tragen der Masken und das Zusammenkommen von Personen unterschiedlicher Haushalte betrifft. Geöffnet ist nur der Eingang an der Alten Sieben (Feld). Wer den Biergarten nicht betreten will, kann über einen kleinen Straßenverkauf Getränke erwerben. (pm/Zastrow + Zastrow Gmb) Nach mehr als sechs Monaten coronabedingter Schließzeit öffnet die Hofewiese zu Pfingsten wieder ihre Pforten. Erstmalig am Samstag, 22. Mai und dann am gesamten…