»Nebenan ist hier.« – bei der Mitmach-Aktion der Kreishandwerkerschaft Region Meißen nutzten zum Jahresende 2020 zahlreiche Innungsfachbetriebe die Möglichkeit, sich im bekannten Design der bundesweiten Imagekampagne des Handwerks zu präsentieren: Unter dem Motto »Die Wirtschaftsmacht bekommt unser Gesicht.« gestaltete ein kostenfreier Grafikservice individuelle Werbemittel für die tägliche Kundenansprache und Mitarbeiterfindung.

Dabei winkte einem glücklichen Teilnehmer ein ganz besonderer Hauptgewinn: Das persönliche Motiv auf den Plakatwänden rund um den Betriebsstandort.

Gerade in den aktuellen Zeiten, in denen wir alle auf Abstand zueinander gehen müssen, freut man sich bei der Bäckerei und Konditorei Liebscher in Weinböhla über diese großartige Werbemöglichkeit.

Gerade in den aktuellen Zeiten, in denen wir alle auf Abstand zueinander gehen müssen, freut man sich bei der Bäckerei und Konditorei Liebscher in Weinböhla über diese großartige Werbemöglichkeit.

Dank den individualisierten Plakatwänden ist dem Innungsfachbetrieb die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden und Nachwuchskräfte sicher – und auch die übrigen Teilnehmer profitieren von der Aktion ihrer Kreishandwerkerschaft.

»Mit den personalisierten Werbemitteln hat das Handwerk in unserer Region nun viele vertraute Gesichter«, freut sich Kreishandwerksmeister Peter Liebe und ergänzt: »Ganz besonders gratulieren wir natürlich dem Gewinnerbetrieb!«

Neben der Unterstützung durch die Aktion Modernes Handwerk e.V. leisteten auch die handwerksnahen Partner SIGNAL IDUNA, MEWA Textil-Management und IKK classic ihren Beitrag für den Erfolg dieser besonderen Aktion.