Termine fÃ¼r Kinderchor Online-Proben

Im Zuge der Öffnung von Grundschulen und KiTas ändern sich die Zeiten für Online-Proben, die vom Netzwerk Kinderchöre in der Großenhainer Pflege für diese Altergruppen angeboten werden.



Montags 16.45 Uhr gibt es ein Angebot für Kinder der 3. und 4. Klassen, dienstags 16.45 Uhr für 1. und 2. Klasse sowie Kindergartenkinder.

Die Veranstaltungen finden mittels der Video-Konferenz-Software Zoom statt. Die Zugangsdaten und Hinweise zur Teilnahme sind den Mitgliedschören des Netzwerks zugegangen bzw. können bei Stefan Jänke (03522/310436, stefan.jaenke@t-online.de) erfragt werden.



Neben diesem offenen Angebot proben folgende Netzwerk-Chöre online:

Schulchor der Grundschule am Bobersberg

Schulchor der Trinitatisschule Riesa

Jugendchor Großenhain-Reinersdorf-Ebersbach

Kleine Kurrende Reinersdorf

Eltern-Lehrer-Ehemaligen-Chor

Nicht zum Netzwerk gehörig, aber auch online unterwegs: der Kirchenchor Wantewitz.

Da in absehbarer Zeit keine Auftritte möglich sein werden, gibt es verschiedene (teils chorübergreifende) digitale Projekte, die die SängerInnen im Homeoffice beschäftigen. Das inhaltliche Spektrum reicht von lokaler Musikgeschichte über ein Mehrgenerationen-Projekt bis zu internationalen Begegnungen.