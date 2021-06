Telekom zieht Glasfaser bis ins Haus

A student needs affordable and reliable assignment writing services. Students Assignment Help provides check my site to students.USA, Australia Beim sogenannten FTTH-Ausbau (Fiber to the Home) werden die Glasfaser-Anschlüsse direkt bis ins Haus gelegt. „Dafür brauchen wir die Genehmigung des Eigentümers. Schließlich betreten wir Privatgrund. Den Anstoß können Immobilienbesitzer und Mieter gleichermaßen geben, wenn Sie sich bei uns melden“, erklärt Kai Gärtner, Regiomanager der Telekom im Landkreis Meißen. Anderenfalls wird das Glasfaser-Kabel am Haus vorbeigeführt. Ein Anschluss zu einem späteren Zeitpunkt sei möglich, müsse jedoch aus eigener Tasche bezahlt werden, hieß es weiter. Die Telekom verspricht Geschwindigkeiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde.

„Ich freue mich, dass die Deutsche Telekom AG in unserer Stadt die moderne Breitband-Infrastruktur weiter ausbauen will", sagt Meißens Oberbürgermeister Olaf Raschke. „Schnelles Internet gehört zum heutigen Leben dazu – privat und geschäftlich. Glasfaser ist ein digitaler Standortvorteil für eine Stadt wie Meißen. Gerade in der Gegenwart, in der auch Homeoffice und Telearbeit an Bedeutung gewinnen, bietet schnelles Internet nicht nur den Grundstein für Firmenansiedlungen, sondern auch die Chance zur Verlagerung von Wohnsitzen jenseits der Ballungszentren", so der Oberbürgermeister weiter.

Die Telekom will im zweiten Halbjahr 2021 alle Eigentümer, Hausverwalter und Wohnungswirtschaften im Ausbaugebiet in Meißen anschreiben und über notwendigen Maßnahmen im Detail informieren. Jeder Eigentümer im Ausbaugebiet kann sich für Informationen zur Glasfaser-Anbindung seiner Immobilie registrieren: www.telekom.de/glasfaser-meissen. Auch wer zur Miete wohnt, kann dann einen Glasfaser-Anschluss buchen. Die Telekom wird dann mit den Vermieter Kontakt aufnehmen und klären, wie die Glasfaser ins Haus kommt. Der Ausbau soll bis 2023 abgeschlossen sein.