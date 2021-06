Serkowitz wird zur offenen "Kunsthalle"

When you http://worlddogshow.oekv.at/?will-you-write-my-paper-for-mes help, you can trust in our expertise to deliver a top-grade essay. With years of experience, our expert writers craft pertinent papers bound to earn your professors praise. Get in touch with us today and write your own story of success. Von Juni bis September werden die Künstler an den Wochenenden in verschiedenen Höfen tätig sein, so dass sich das alte alte Dorf Serkowitz als eigenständiges stilbildendes Kunstereignis von Mai bis September zu einem Kunsterlebnis unter freiem Himmel darstellt.

Die künstlerischen Ergebnisse werden nämlich für die Allgemeinheit sichtbar an den Zäunen und in den Vorgärten ausgestellt und umrahmt werden die Aktivitäten von musikalischen Führungen, Workshops, einem Sommerfest und einer Finissage.

Die Idee des Radebeuler Kunstvereins Kunst der Lüge e.V stieß auf positive Resonanz, über 20 Höfe wirken an der Freien Kunsthalle mit. Erste Aktivitäten stehen bereits fest: Am 12. & 13. Juni sammelt Elke Postler Dinge der Anwohner für eine Ausstellung), am 26. & 27. Juni findet Workshop mit vier Künstlerinnen auf dem Dorfanger statt, am 3./4. Juli gibt es ein Hoffest mit Ausstellungseröffnung.

Gefördert wird dies Projekt von Fonds Soziokultur, der Stadt Radebeul, Landkreis Meißen und anderen Partner.