Schulwege werden sicherer

Die Firma Weber Bau GmbH aus Großenhain wird, im Auftrag der Stadtverwaltung Großenhain, bis voraussichtlich 22. Oktober die Haltestellen im Bereich der Dr.-Külz-Straße barrierefrei und nach dem aktuellen Stand der Technik ausbauen.

Dissertation Conseil Constitutionnel Bloc Constitutionnalit. Our cheap custom dissertation writing service makes your education much easier. Save your time and nerves with our service. Dabei wird der jetzige Haltestellenstandort in Höhe der Kindertageseinrichtung in Richtung der 4. Grundschule »Am Schacht« versetzt und erhält einen Fahrgastunterstand. Des Weiteren wird von dem versetzten Haltestellenstandort eine sichere Zuwegung in die Straße »Am Schacht« am Leuchtturm hergestellt. Der gegenüberliegende Haltestellenstandort wird in Richtung KIK-Parkplatz vor die Einmündung zum Walter-Jacob-Ring versetzt, um hier die Nutzung des KIK-Parkplatzes für die Eltern attraktiver zu gestalten und den Kindern eine sichere Überquerung durch einen Fußgängerüberweg zu ermöglichen.

Die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h sowie die Beschilderung »Achtung Kinder« im Bereich der Haltestellenstandorte bleiben bestehen. Mit dem geplanten Vorhaben erwartetet die Stadt eine Erhöhung der Verkehrssicherheit für die Schulwege zum Kinderboulevard und hofft darauf, dass einige Eltern dann auf das sogenannten »Eltern-Taxi«, das heißt auf die Fahrt bis unmittelbar zur Schuleingangstür, verzichten. Nach dem Umbau können sie ihre Kinder bereits in Höhe des KIK-Parkplatzes absetzen bzw. den Rest des Weges gemeinsam mit ihren Kindern zur Fuß gehen. Vor allem der intensive Fahrzeugverkehr in den Morgenstunden in die Straße »Am Schacht« bzw. unmittelbar am Kinderboulevard, der Gefahrensituationen schaffen kann, könnte dadurch verringert werden. Wegen Baumaßnahme ist eine halbseitige Sperrung, je nach Baufortschritt mit Ampelregelung, vorgesehen. Die ÖPNV-Haltestellen sind während der Bautätigkeiten uneingeschränkt nutzbar.