Schulanbau genehmigt

Wartungsarbeiten am Tunnel

Kodersdorf. Vom 19. bis 22. Juli finden am Tunnel Königshainer Berge Wartungsarbeiten statt. Dazu wird die Richtungsfahrbahn Görlitz am 19./20. Juli sowie die Richtungsfahrbahn Dresden am 21. Juli voll gesperrt. Am 22. Juli sind wiederum beide Richtungsfahrbahnen voll gesperrt. Zudem ist der Parkplatz Wiesaer Holz vom 20. bis 22. Juli ebenfalls gesperrt. Die Umleitungen erfolgen über die benachbarten Anschlussstellen Nieder Seifersdorf und Kodersdorf.Vom 19. bis 22. Juli finden am Tunnel Königshainer Berge Wartungsarbeiten statt. Dazu wird die Richtungsfahrbahn Görlitz am 19./20. Juli sowie die Richtungsfahrbahn Dresden am 21. Juli voll gesperrt. Am 22. Juli sind wiederum beide…