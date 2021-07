S36: Polizei kontrolliert Fahrverbot

SGD holt offenisven Mittelfeldspieler

Dresden. Die SG Dynamo Dresden hat Brandon Borrello verpflichtet. Der 25-jährige wechselt von Bundesligist SC Freiburg zur Sportgemeinschaft und unterzeichnete bei Dynamo einen Zweijahresvertrag. Borrello, der in der vergangenen Spielzeit an Zweitligist Fortuna Düsseldorf ausgeliehen war, wird bei der SGD zukünftig mit der Rückennummer 25 auflaufen. „Wir hatten Brandon Borrello schon seit einiger Zeit auf dem Zettel und freuen uns, ihn nun bei der Sportgemeinschaft begrüßen zu können. Als laufstarker, technisch versierter Mittelfeldspieler, der noch dazu eine gute Intensität im Spiel an den Tag legt, passt er super in unsere Spielphilosophie. Zudem ist er in der Offensive sowohl auf den Außenpositionen als auch im Zentrum variabel einsetzbar", erklärte Sportgeschäftsführer Ralf Becker. „Ich habe in den Gesprächen mit den Verantwortlichen schnell gemerkt, dass meine Art Fußball zu spielen sehr gut mit dem Konzept zusammenpasst, mit dem Dynamo in die Zukunft gehen will. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich jetzt hier bin und hoffentlich meinen Teil dazu beitragen kann, dass wir die kommende Spielzeit so erfolgreich wie möglich gestalten werden", sagte Brandon Borrello. (pm/SG Dynamo Dresden)