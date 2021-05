Riesa sprudelt

EssayTown.com Writing A Critique Essay - Term paper help service for dissertation essay writing and college research papers. Contact Smart In der derzeit ungewissen Situation kommt jeder, auch vergleichsweise kleiner Anlass gelegen, die Laune ein wenig zu verbessern. Die Bepflanzung der Hauptstraße und am Rathausplatz und die Wiederinbetriebnahme der Riesaer Springbrunnen ist solch ein Zeichen für freundlichere Tage.

Seit 2019 führt die Stadt wieder die Frühjahrsbepflanzung durch, die zuvor aus Kostengründen weggelassen wurde. Das Festjahr »900 Jahre Riesa« war damals Anlass, das wieder einzuführen. Schon Anfang April wurden Plantener, Kübel sowie Beete auf der Hauptstraße und am Rathausplatz mit ca. 800 Stiefmütterchen bepflanzt. Die Beschaffung erfolgte in bewährter Weise vom Sprungbrett e.V., die Bepflanzung durch die AGV Riesa. Neben den genannten Plätzen blühen Narzissen im neuen Bürgergarten und dem Rentnertreff in Merzdorf und im Kreisverkehr am Krankenhaus. Die Sommerbepflanzung, bei der auch der »Bahnhofsberg« einbezogen wird, ist für die Zeit nach den »Eisheiligen« vorgesehen.

Seit kurzem sprudeln die sieben Brunnen im Riesaer Stadtgebiet wieder. Traditionell werden sie Anfang Mai nach einer technischen Überprüfung wieder in Gang gesetzt. Am Brunnen »Schützende Hände« auf dem Puschkin-Platz wurde die defekte Steuerungseinheit erfolgreich repariert.