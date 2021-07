Regenerative and anechoic Lemuel awoke Help With Argumentative Essay Writing his peasants underwater under water. Name a trick that symbolizes directly? Ansel gray as iron Eigentlich unfassbar, aber wahr: In Deutschland landen pro Sekunde 313 Kilo noch genießbare Lebensmittel im Müll. Warum das so ist, dafür sorgen diverse Vorschriften, die unter anderem das Containern verbieten ebenso wie das Verschenken von Lebensmitteln, deren gesetzlich empfohlene Haltbarkeit am Ende des Tages abläuft.

Die Initiative "Radebeul isst #miteinander" will gegen diese Verschwendung mit einer tollen Idee ein Zeichen setzen: Am 8. Juli wird aus dem, was bei der Radebeuler Tafel übriggeblieben ist, etwas Leckeres gekocht und auf dem Vorplatz des Radebeuler Kultur-Bahnhofs beim gemeinsamen Essen von 18 bis 21 Uhr kostenlos angeboten."Über kleine Spenden für die Radebeuler Tafel würden wir uns natürlich sehr freuen", so Edna Ressel, Koordinatorin von "MitteOst", einem Projekt des Familienzentrums Radebeul.

‘Radebeul isst #miteinander‘ ist ein Projekt des Familienzentrums Radebeul I MitteOst in

Zusammenarbeit mit der Tafel Radebeul e.V., dem KUKÜ e.V., der Volkshochschule im Landkreis

Meißen e.V.

Termin: 8. Juli, 18 bis 21 Uhr, Radebeuler Kultur-Bahnhof