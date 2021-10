Preisverleihung und Matinee

http://fse.lacsq.org/?sports-coaching-business-plan School Help Grad Essay. Graduate School - Statement. Graduate and professional schools often require some sort of written statement Weit über 100 Fotos mit unterschiedlichsten Motiven sind zum Thema: „Mach uns ein Bild von Riesa“ eingegangen. Ob Frühjahr oder Winter, zu jeder Zeit war Riesa fotogen. Die Teilnehmer haben die Stadt aus unterschiedlichsten Blickwinkeln abgelichtet. Die Mitarbeiterinnen der Riesa Information freuen sich über die große Auswahl. Mit diesen aktuellen Fotos kann nun Riesa wieder in Zeitschriften, auf Postkarten und in Kalendern von seinen schönsten Seiten präsentiert werden.

Natürlich gibt es bei diesem Wettbewerb auch Gewinner. Eine Fachjury aus Journalisten und Fotografen hat die Fotos gesichtet und bewertet. Über Facebook konnte jeder mit abstimmen. Dank vieler Sponsoren können 10 attraktive Preise an die höchstbewerteten Fotos vergeben werden.

Die Preisverleihung findet am Donnerstag, 14. Oktober ab 17 Uhr, vor der Wohngalerie der WGR auf der Hauptstraße in Riesa statt. Gleichzeitig wird damit vor Ort die Fotoausstellung mit den 20 höchstbewerteten Bildern eröffnet. Alle Riesaer sind dazu recht herzlich eingeladen.