Neuer Verein für alle Generationen

Mit dem neuen Verein »Generationsgemeinschaft Riesa/ Strehla und Region e.V.« wollen engagierte Riesaer und Strehlaer Bürger, all denjenigen helfen, die unterschiedlichste Hilfe benötigen. Dabei sei es unerheblich, ob die Unterstützung bei alltäglichen Dingen im Haushalt, Garten oder bei Transporten, von jüngeren oder älteren Bürgern in Anspruch genommenen werden möchte. »Der Verein ist für alle da«, erklärt Vorstandsvorsitzender Heinz Schmitt.

Der Strehlaer Stadtrat wurde bereits in der Vergangenheit von Senioren in den ländlichen Regionen zu derartigen Möglichkeiten angesprochen. Oft ist eine störrische Hecke, die verschnitten werden muss oder die Programme der Waschmaschine, die einfach undurchschaubar scheinen. Das Konzept basiert auf einem gegenseitigen Unterstützungsangebot: Jeder gibt, was er kann und wird bei Dingen unterstützt, die ihm schwer fallen. Die Vereinsmitgliedschaft sichert quasi Hilfe in fast allen Lebenslagen. »Außerdem wollen wir auch einen großen Schritt gegen die Vereinsamung in den ländlichen Gemeinden tun. Gerade ältere Menschen, die nicht mehr mobil sind, bekommen so Kontakt zu Mitmenschen oder Nachbarn.

Vorbild stammt aus Chemnitz

Die Idee ist nicht neu. Als Vorbild dient der gleichnamige Verein aus Chemnitz-Rabenstein, der über Jahre bereits viele positive Erfahrungen gesammelt hat. Der Chemnitzer Vorsitzende Michael Hecht wird auch bei den ersten Präsentationen des Riesaer Vereins dabei sein und wertvolle Tipps geben. So ist am 22. Mai, ab 16 Uhr, eine erste Präsentation des Vereins im Foyer der Volksbank Riesa (Hauptstraße 87) geplant. Man dürfe jetzt in kurzer Zeit keine Wunder erwarten, der Verein muss langsam wachsen und eine Eigendynamik entwickeln, gibt Heike Eulenfeldt vom Pflege- und Betreuungszentrum Riesa/ Strehla zu bedenken. Man hoffe perspektivisch, auf die Förderung einer Halbtagsstelle oder den Einsatz eines geeigneten FSJler.

Vorstandsmitglieder des neuen Vereins Generationsgemeinschaft Riesa/ Strehla und Region e.V.

Vorsitzender: Heinz Schmitt

Stellvertreter: Thomas Gallitzdorfer

Beisitzer: Marcus Ziron, Edgar Sauer, Silke Schmitt, Veronika Melzer

Schriftführer: Steffi Kuntzsch

Kassenwart: Geert Mackenroth