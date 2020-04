Neuer Blitzer an der Forststraße

Vorsicht, Schlange

Laut gedacht!. Also wir gelernten DDR-Bürger sind ja sehr disziplinierte Schlange-Steher. Wir stellen uns an ohne groß zu murren. In diesen Tagen kann das aber zu sonderbaren Begebenheiten führen. Was ich Ihnen jetzt schildere ist wirklich passiert - und zwar mir. Fall 1: Lange Schlange vor einem Netto-Markt. Alle stehen brav und Abstand haltend an den aufgemalten blauen Linien. Vor mir 18 Leute, einer davon im Rollstuhl. Ich stehe zwei Positionen hinter dem Rollifahrer und bemerke irgendwann: Der rollt nicht mit der Schlange mit. Kurz nachgefragt, er schaut und rollt schweigend zur Seite. Kurz darauf klärt sich's auf: Es war ein geparkter Gatte, der nur auf seine einkaufende Frau gewartet hatte. Fall 2: Derselbe Netto, eine halbe Woche später. Wieder eine sehr lange Schlange, so an die 25 Personen. Gerade will ich mich anstellen, da höre ich wie einer vor mir fragt "Alle am Broiler?". Und siehe da: Es war die Schlange am mobilen Hähnchenwagen. Am Netto-Eingang standen nur fünf Leute an. Fast wie früher: Erst anstellen, dann fragen.Also wir gelernten DDR-Bürger sind ja sehr disziplinierte Schlange-Steher. Wir stellen uns an ohne groß zu murren. In diesen Tagen kann das aber zu sonderbaren Begebenheiten führen. Was ich Ihnen jetzt schildere ist wirklich passiert - und zwar mir.…