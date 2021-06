Neue Parkautomaten

Professional Essay Of Best Friend service uk. Whether you feel unsure about environmental studies essay ghostwriter services your writing or want to make sure that your final draft is absolutely exquisite, WordsRUs professional. For students, crafting paraphrased texts is not easy. Personal statement proofreading service. Kürzlich wurden durch die Firma Stadtraum GmbH aus Berlin zwei Parkscheinautomaten auf der Dresdner Straße und Naundorfer Straße in der Innenstadt ausgetauscht.

Die neuen Parkscheinautomaten sind auf dem neuesten Stand der Technik und verfügen über eine digitale Schnittstellenverbindung für die Stadtverwaltung, als auch über ein Störmeldungsmanagement. Die Parkgebühren können an diesen Automaten mittels Münzeinwurf, kontaktlos per Karte oder über die Nutzung der Handy-App »moBiLET« gezahlt werden. Des Weiteren wurde der »alte« Parkscheinautomat von der Naundorfer Straße auf den Caravan-Stellplatz umgesetzt. Die Stellplatzgebühr für die Freizeitmobile kann damit direkt vor Ort bezahlt werden.