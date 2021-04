Neue Leiterin im Tierpark Riesa

Am 3. Mai nimmt Janina Kraemer ihre Arbeit als neue Leiterin des Tierparks Riesa auf. Damit erhält die im Elbland sehr beliebte Freizeiteinrichtung wieder eine fest angestellte Person in der Führungsfunktion. In den vergangenen Monaten hatte der langjährige Mitarbeiter Michael Tobis als kommissarischer Tierparkleiter fungiert, wollte aber auf eigenen Wunsch wieder ins zweite Glied rücken.

Janina Kraemer wurde 1992 in Koblenz geboren. 2018 schloss sie ihr sechsjähriges Studium an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn als Master of Science in Biologie erfolgreich ab und absolvierte dabei auch ein Praktikum im Kölner Zoo. Ihr Berufsweg führte sie dann zunächst in den Tierpark in Schönebeck bei Magdeburg.

Zuletzt war Janina Kraemer als wissenschaftliche Volontärin im Zoo Frankfurt/Main tätig und wechselt nun nach Sachsen. „Auf die Arbeit im Tierpark Riesa freue ich mich sehr, denn 2019 habe ich bereits sehr positive Erfahrungen im kleinen Tierpark Schönebeck in Sachsen-Anhalt gesammelt und weiß daher, dass diese neue berufliche Herausforderung sehr gut zu mir passt", so die neue Leiterin.

„Unser Tierpark ist ein Anziehungspunkt vor allem für Familien der ganzen Region und für viele Menschen eine echte Herzensangelegenheit. Gemeinsam mit dem erfahrenen und sehr engagierten Team wird Frau Kraemer Bewährtes ausbauen und neue Impulse einbringen. Ich freue mich auf eine sehr gute Zusammenarbeit", so Oberbürgermeister Marco Müller.

„Wir freuen uns sehr, mit Frau Kraemer eindrucksvolle Kompetenz hinzugewinnen zu können. Gemeinsam mit ihr möchten wir den Tierpark Riesa behutsam konzeptionell weiterentwickeln", ergänzt John Jaeschke, Geschäftsführer der FVG Riesa mbH. Janina Kraemer sieht ihren Aufgabenbereich breit aufgestellt. „Das umfasst besonders den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, der wieder stärker in den Fokus gerückt werden soll, aber auch die ein oder andere Veränderung im Tierbestand sowie bauliche Neuerungen." Den Förderverein möchte sie dabei unbedingt mit einbeziehen.

Der Riesaer Tierpark wird neben der SACHSENarena, der Stadthalle „stern“, dem Stadtmuseum, den Bibliotheken und der Galerie von der städtischen Gesellschaft FVG Riesa mbH betrieben. Auf rund 1,3 Hektar Fläche beherbergt er 175 Tiere in 57 Arten. Selbst im Pandemiejahr 2020 besuchten trotz zwischenzeitlicher Schließung fast 30.000 Menschen die Anlage zwischen Kloster und Stadtpark.

(pm/FVG Riesa mbH)