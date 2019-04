Putzen und Verfugen in Meißen

Scheune geht in Flammen auf

Doberschau-Gaußig. Eine ungefähr 500 Quadratmeter große Scheune ist am Mittwochmorgen in Diehmen aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. In dem brennenden Gebäude am Forsthausweg befanden sich zum Zeitpunkt des Feuerausbruchs unter anderem circa 25 Schweine. 70 Kameraden der umliegenden Feuerwehren löschten die Flammen, die Sauen konnten gerettet werden. Bei dem Versuch, der Flammen Herr zu werden, hatte sich ein 45-jähriger Mann leicht verletzt. Dem Feuer fielen allerdings ein Traktor, ein Hoflader sowie mehrere Tonnen Saatgut zum Opfer. Der gesamte Sachschaden belief sich auf mehrere hunderttausend Euro. Ein Brandursachenermittler wird am morgigen Donnerstag versuchen, Klarheit über die Ursache der Flammen zu schaffen. Die Kriminalpolizei eröffnete ein Ermittlungsverfahren.Eine ungefähr 500 Quadratmeter große Scheune ist am Mittwochmorgen in Diehmen aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. In dem brennenden Gebäude am Forsthausweg befanden sich zum Zeitpunkt des Feuerausbruchs unter anderem circa 25 Schweine.…

weiterlesen