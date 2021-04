Matthias Schmieder: Â»HilfeÂ« fÃ¼r den Blumendieb

Chico State University Master Thesis Archieves.Order paper online 8 hours.Research Paper Xml.Phd dissertation writing and editing Liebe unbekannte Blumenfreundin, lieber unbekannter Blumenfreund,

kürzlich lief ich mal wieder meine Morgenrunde durch den Stadtpark, weil ich diesen liebe und seit Jahrzehnten versuche, als schönen Park für alle Großenhainer sowie Gäste zu erhalten und weiterzuentwickeln. Ich mache dies nicht nur, weil es mir eine große persönliche Freude ist, sondern – das solltest du an dieser Stelle wissen – weil ich in der Stadtverwaltung Großenhain u.a. für die Pflege unserer Grünanlagen verantwortlich bin.

Im Sommerblumengarten erfreute ich mich an den duftenden Frühlingsboten wie Stiefmütterchen, Goldlack, Vergissmeinnicht, Akelei und den Gänseblümchen, die unser fleißiger Stadtbauhof wie jedes Jahr gepflanzt hat. Und dann sah ich es: Erst eine Lücke und dann noch eine und noch eine. Insgesamt 58 Blumen - ich habe sie gezählt und schätze 20 Stiefmütterchen, 8 Goldlack, 16 Vergissmeinnicht, 14 Gänseblümchen - fehlten im Beet und man sah deutlich die ehemaligen Pflanzstellen. Irgendjemand hatte die Blumen vorsichtig mitsamt ihren Ballen herausgehoben und mitgenommen.

Nun stelle ich mir vor, wie du, lieber Blumenfreund, sicher in großer Not warst. Auch du liebst Blumen. Erfreust dich an ihrem frischen Frühlingsduft und den leuchtenden Farben. Gewiss hast du einen Garten oder ganz viele Blumenkästen. Als Blumenfreud weißt du gute Qualitäten zu schätzen und achtest darauf. Alle Blumen wurden sehr sorgfältig mit ihren Ballen entfernt und keine Blüte abgebrochen. Oft gehst du sicher die Natur im Stadtpark genießen. Ein sehnsuchtsvolles »Ach« entfährt dir dann, würden solche Blumen doch auch in deinem Garten blühen. Doch beim Blick in dein Portemonnaie wirst du ganz traurig, weil du dir diese nicht leisten kannst, denn wenn man den Wert der ausgegrabenen Blumen zusammenrechnet, kommen da 64 Euro zusammen. Deshalb ist dein Garten wahrscheinlich trist und grau, obwohl du Blumen doch so sehr liebst.

In deiner Not hat es dich vielleicht eines späten Nachmittages, als es schon dämmerte, dann übermannt. Verstohlen hast du vorsichtig nach links und rechts geschaut und die Blumen aus dem Stadtpark, die dir nicht gehören, schnell in deinen Garten gebracht. Ich bin mir nicht sicher, ob es noch hell genug war, denn deine Auswahl an Blumen spricht zwar für Geschmack, aber gleich daneben standen noch wunderschöne Akeleien, die farblich wunderbar dazu passen und du in der Eile offensichtlich übersehen hast.

Nun kann ich mir nicht recht vorstellen, wie und ob du dich an »deinen« neuen Blumen wirklich freuen kannst, denn immer wieder musst du bei ihrem Anblick sicher daran denken, ob dich jemand bei deiner Tat beobachtet hat und dich auf der Straße oder beim Einkaufen wiedererkennt. Sicherlich würdest du dich deswegen schämen, denn Großenhain ist ja eine recht kleine Stadt. Zu deinem Gartenglück wollen wir gern beitragen, denn deine Not scheint wirklich groß zu sein. Gern kannst du dich (natürlich anonym, man will sich ja nicht outen) beim Bauhof oder bei mir im Rathaus melden. In der Regel haben wir immer noch ein paar Restpflanzen übrig, die wir dir geben könnten. Als Naturfreund, der du ja augenscheinlich bist, kannst du dich auch auf dem Bauhof melden und uns gegen eine Aufwandsentschädigung bei der Pflege des öffentlichen Grüns helfen. Mit dem verdienten Geld kannst du dir dann im kommenden Frühjahr, die Blumen kaufen, die dir gefallen und bist nicht auf die wenigen Sorten im Stadtpark beschränkt. Und weißt du was das Beste ist? Das ist das herrliche Gefühl diese Blumen ohne schlechtes Gewissen genießen zu können, da du sie dir selbst leisten und auswählen konntest! Wir verraten dir sogar, wo es die schönen Blumen zu kaufen gibt. Also melde dich. Wir können dir helfen«

Stadtverwaltung Großenhain

Leserbriefe geben nicht die Meinung der Redaktion wieder, sondern ausschließlich des Verfassers. Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe - bitte mit Anschrift und Telefonnummer - gekürzt zu veröffentlichen. Kontakt-Mail: verenafarrar@wochenkurier.info