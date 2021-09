Literaturfestpreis fÃ¼r junge Autoren

Kürzlich fand zum nunmehr zwölften Mal das vom Meißener Kulturverein organisierte Literaturfest Meißen statt. An drei Tagen auf fünf Open-Air-Lesebühnen und bei 20 Programmpartnern konnten Zuhörer ingesamt 171 Lesungen erleben.

Seit 2019 wird als Abschluss des eintrittsfreien Lesefestivals jährlich der vom Rotary Club Meißen gestiftete Literaturfestpreis verliehen. Der mit 1.000 Euro dotierte Preis soll eine Förderung und Anerkennung besonders für junge Schriftsteller sein, so Hans-Christoph von Zahn, der für den Rotary Club bei der Preisverleihung dabei war.

Wie schon im Vorjahr wurde der Preis auch 2021 auf zwei Nachwuchsautoren aufgeteilt: Julia Rothenburg und Anselm Oelze wurden von einer Jury aus den zahlreichen anspruchsvollen Beiträgen ausgewählt und lasen jeweils einen kurzen Auszug aus ihren Texten auf der großen Bühne am Markt.

Die Berliner Autorin Julia Rothenburg (Jahrgang 1990) überzeugte mit ihrem zweiten Roman ‚Mond über Beton', der im sozialen Brennpunkt Berlin Kottbusser Tor nicht nur einen buntgemischten Chor von Anwohnern, sondern auch das Haus zu Wort kommen lässt, in dem sie alle leben: einen hässlichen, aber überraschend feinfühligen Betonklotz, in dem alle Fäden der vielschichtigen Handlung zusammenlaufen. Im Anschluss bekam das Publikum noch einen Einblick in ‚Die Grenzen des Glücks. Eine Reise an den Rand Europas' von Anselm Oelze. Der 1986 geborene, in Leipzig lebende Autor reiste auf die griechische Insel Lesbos, kurz nachdem dort vor gut einem Jahr das größte Flüchtlingslager Europas niederbrannte, und beleuchtet in seinem kurzen, aber eindringlichen Buch die Hintergründe der humanitären Katastrophe, die sich dort abspielt.

Oelze beendete seine Lesung mit einem Appell an die Zuhörer, sich vor allem im Hinblick auf die anstehende Bundestagswahl mit den Fragen zu befassen, die wir als Gesellschaft uns stellen müssten: Wie sieht das Europa aus, das wir wollen? Welche Verantwortung tragen wir? Ein würdiges Schlusswort eines gelungenen Literaturfestes in nachdenklichen Zeiten.

Hintergrund

170 Lesungen auf fünf Open-Air-Bühnen und bei 20 Programmpartnern. 150 Autoren und Vorleser sind am Literaturfest beteiligt. Seit 2009 lädt das Literaturfest jährlich in der zweiten Juniwoche nach Meißen ein.

Das Literaturfest ist mit allen Lesungen eintrittsfrei und wird veranstaltet vom Meißener Kulturverein e.V. unter der Schirmherrschaft von Dr. Thomas de Maizière.

Gefördert wird das Fest durch den Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz- Osterzgebirge. Hauptsponsoren des Festes sind die Sparkasse Meißen, die Privatbrauerei Schwerter Meißen GmbH und die Oppacher Mineralquellen GmbH & Co. KG sowie der Verkehrsverbund Oberelbe.

Auch die Stadt Meißen, der Gewerbeverein Meißen und die Sächsische Winzergenossenschaft Meißen unterstützen das deutschlandweit bekannte Festival.