Lernen mit Herz und Hand

SGD: Vorverkauf für Heimspiel

Am Sonntag, 29. August, 13.30 Uhr, empfängt die SGD am 5. Spieltag den SC Paderborn 07 im Rudolf-Harbig-Stadion. Am Mittwoch, 25. August, startet die erste Verkaufsphase, in der sowohl alle aktuellen Mitglieder als auch Nichtmitglieder, die eine Jahreskarte 19/20 besaßen, je zwei Tickets pro Mitglieder-PIN, bzw. pro Jahreskarte eines Nichtmitgliedes (mit der zehnstelligen Seriennummer der Jahreskarte) erwerben können. Am Donnerstag, 26. August, startet dann der freie Verkauf für das Paderborn-Heimspiel. Für jede einzelne Karte müssen der Vor- und Nachname, die Adresse und die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse des Kartennutzers für eine eventuelle Kontaktnachverfolgung durch das Gesundheitsamt angegeben werden. Eintrittskarten für den K-Block können erstmals seit März 2020 wieder individuell über den normalen Vorverkauf erworben werden (etix Onlineshop, alle aufgeführten Vorverkaufsstellen, Ticket-Bestellhotline). Alle weiteren Infos zum Ticketverkauf gibt's >>HIER<<Am Sonntag, 29. August, 13.30 Uhr, empfängt die SGD am 5. Spieltag den SC Paderborn 07 im Rudolf-Harbig-Stadion. Am Mittwoch, 25. August, startet die…