Kita wird ersetzt

Die Kindertagesstätte Chladeniusstraße ist etwas ganz besonderes in Großenhain. Die Einrichtung ist derzeit die einzige, die das offene Konzept pädagogisch umsetzt. Jetzt soll der in die Jahre gekommene Kindergarten neu errichtet werden und als integrative Kindereinrichtung 111 Kinder aufnehmen. Doch bis dahin wird noch mindestens ein Jahr vergehen.

Der Anspruch, dass die Kinder im offenen pädagogischen Konzept ihren Tag erleben, wurde auch bei der Planung des Ersatzneubaus einbezogen. Um die Orientierung in der eingeschossigen Kindertageseinrichtung zu erleichtern, erhält der Grundriss eine klare Zonierung. Das Zentrum bildet ein großzügiger und offener Eingangsbereich samt Garderoben, diverse Funktionsräume wie Ausgabeküche, Kinderküche und Mehrzweckraum, Personalräume sowie verschiedene Lager samt dem Abstellraum für Kinderwagen. Vom Zentrum werden sowohl der Krippenbereich im nordöstlichen Gebäudeflügel, welcher noch einmal in eine Zone für die Ein- bis Zweijährigen (das sogenannte »Nest«) und einen Bereich für die Zwei- bis Dreijährigen unterteilt wird, als auch der Kindergartenbereich im westlichen Gebäudeteil gut einsehbar und direkt erreichbar sein. Durch das zentrale Foyer erhalten die Bereiche eine klare räumliche Trennung, so dass die Kinder der verschiedenen Altersgruppen ungestört voneinander spielen und lernen können, bei Bedarf aber jederzeit Begegnung und Austausch stattfinden. Ein großzügig geschnittener und lichtdurchfluteter Spielflur bildet den Mittelpunkt jeder Einheit. Von diesem sind alle Gruppenräume, die Sanitäranlagen und Personalräume direkt und auf kurzem Weg erreichbar.

»Nach allem was Familien in den letzten Monaten abgefordert wurde, bereiten die Aussichten auf eine neue, moderne Kita in Großenhain große Freude«, betonte Oberbürgermeister Sven Mißbach. Der Neubau wurde so geplant, dass der jetzige Kindergarten bis zur vollständigen Fertigstellung des Ersatzneubaus in 19 Monaten genutzt werden kann. Für 2022/23 ist das Abriss geplant. Für den Bau sind 4 Millionen Euro veranschlagt. Eine Förderung erfolgt über das Bund-Länder-Programm Stadtumbau »Äußerer Stadtring«.