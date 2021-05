Illegales Rennen beendet

Custom Essays Co Uk Customers help from our writing service if you want to free yourself from stress and worries and submit a premium-quality paper. With the help of our writing service, you will be able to handle your thesis assignment and get a good grade for it. You can contact our company at any time regardless of the writing type and academic level. We have a great team of writers who possess academic degrees and have a corresponding educational background in order to be able to provide papers for Die Beamten aus Riesa stellten zwei Dodge Viper sicher, deren Fahrer (45, 63) sich zuvor offensichtlich ein Rennen geliefert hatten. Die Polizisten beobachteten zuvor die beiden Autos, wie diese mit überhöhter Geschwindigkeit auf der B 169 zwischen Zeithain und Riesa unterwegs waren. Dabei missachteten die Fahrer mehrere Verkehrsregeln.



Es gelang den Uniformierten die Fahrzeuge zu stoppen und die Fahrer zu kontrollieren. Sie stellten die Führerscheine und Fahrzeuge der beiden sicher. Die Fahrer müssen sich nun wegen unerlaubtem Kraftfahrzeugrennen verantworten.