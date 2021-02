Hochwasserschutz â€“ Stadt MeiÃŸen trifft Vorsorge

These are some of the basic aspects to consider apart from what should a business plan look like. It is because there is no value in paying high or low amounts but still deliver a poorly edited paper. H2: Are You Afraid of Thesis Editing Prices? Then Get Help from Us Because we consider the basics, always be sure to get the best when you rely on us. We cannot be numbered among the excellent services except we Die derzeitige unbeständige Wetterlage in Sachsen sorgt dafür, dass die Gefahr von Hochwasser auch in Meißen nicht auszuschließen ist.

Die Landeshochwasserzentrale Sachsens hat für das Flussgebiet Elbestrom den Hochwassernachrichtendienst eröffnet.

Für das Flussgebiet Nebenflüsse der oberen Elbe liegen zurzeit keine Hochwasserwarnungen vor.

In der Stadtverwaltung Meißen beobachten die zuständigen Stellen die Entwicklung der Wettersituation und der Pegelstände an Elbe und Triebisch. Der städtische Bauhof ist in Bereitschaft und kümmert sich neben der Winterbereitschaft auch um die Hochwasservorbereitung.

Zur Vorsorge haben die Mitarbeiter das Hochwassertor für einen schnellen Einsatz an der Zufahrt Fischergasse geprüft und zum Transport vorbereitet. Auch der Parkautomat an der Siebeneichener Straße wurde abgebaut. Neben der bereits bestehenden Beschilderung zur Warnung vor Hochwasser wurden auf den Parkplätzen zusätzliche Verkehrszeichen aufgestellt.

Die Landeshochwasserzentrale informiert unter https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/in-fosysteme/lhwz/index.html regelmäßig über Prognosen und Tendenzen.

