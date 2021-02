Herr Dulig antwortet...

http://www.musik-meyer.com/?hr-business-plan. The Ethiopian Institute for Higher Education starts etHELP and HELL. condolence message. AAU-monthly News letter. AAU-monthly News letter. Vor wenigen Tagen hat sich Großenhains Oberbürgermeister Dr. Sven Mißbach mit einem Offenen Brief an Staatsminister Martin Dulig gewandt und die dramatische Lage der Händler und Gewerbetreibenden dargestellt. Die große Gefahr des Aussterbens der Innenstädte kleiner Städte hatte genauso thematisiert wie die Existensangst der Gastronomen.

In dieser Woche erreichte den Oberbürgermeister ein Antwortschreiben aus Dresden. Staatsminister Dulig erklärt darin, dass er die Sorgen des Oberbürgermeisters und der Händler nachvollziehen kann und welche Hilfen er und sein Ministerium in den letzten Wochen auf den Weg gebracht haben. Er unterstreicht, dass eine dauerhafte Öffnungsperspektive wichtig sei, um einen Jo-Jo-Effekt zu vermeiden. Es würde jetzt an einem schrittweisen Fahrplan zur Öffnung gearbeitet.

Abschließend dankt er dem OB für seinen Einsatz und wünscht der Stadt und den Händlern Kraft und Durchhaltevermögen und bringt die Hoffnung zum Ausdruck, dass die staatlichen Unterstützungsleistungen helfen, diese schwere Krise zu meistern.