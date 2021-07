GroÃŸer Zuspruch zum MeiÃŸner Putztag

Weil im Frühjahr noch weitgehende Hygieneauflagen galten, hatte die Stadt Meißen diesmal für Mitte Juni dazu aufgerufen http://e-sga.org/?custom-computer-business-plan Defense ? | Online writers Write an essay for me? - College essays help , Customwritting? . Essay experts. „vor der eigenen Tür“ zu putzen. Diesem Aufruf sind neben Privatpersonen auch zahlreiche Vereine, Schulen und Kindertagesstätten gefolgt.

„Wir danken sehr herzlich den zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmerinnen die trotz der sommerlichen Temperaturen rund um den 19. Juni geholfen haben, Meißen wieder ein Stück sauberer und schöner zu machen", so Ordnungsamtsleiterin Belinda Zickler.

So waren etwa die erste und zweite Klasse der Arita-Grundschule rund um die Schule, auf dem Spielplatz neben der Kita Regenbogen, auf dem Weg zum Wellenspiel und an der Großenhainer Straße unterwegs und sammelten zusammen stolze 14 Kilo Müll. Außerdem wollen die Schülerinnen und Schüler motiviert vom Putztag vor den Ferien noch ein Projekt zur Mülltrennung in der Schule in Angriff nehmen – eine tolle Idee!

Auch die Kinder der Pestalozzi-Oberschule waren fleißig. Fast 100 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer kamen zusammen, um das große Außengelände auf Vordermann zu bringen. Da wurde Unkraut gerupft, Müll gesammelt wurden Pflanzkübel erneuert, Blumen umgetopft und Wege gekehrt. Das Reparaturteam um Sven Ebert besserte die Holzbänke vor den Rosensträuchern aus. Einem rundum gelungenen Start in den Sommer steht an der „Pesta" nun nichts mehr im Wege.

Die Meißner Pfadfindersippen Nebelwölfe, Haselmäuse, Steinadler haben auf dem Gelände des Segelvereins und an den Elbwiesen klar Schiff gemacht. In der Altstadt tummelten sich die Kinder vom Franziskus-Kinderhaus und füllten mir nichts dir nichts einen ganzen Bollerwagen mit Müll und Unrat.

Auch die Bewohner/innen der Einrichtungen in der Lebenshilfe Meißen e.V. beteiligten sich gerne am Putztag. Trotz der Hitze am 19. Juni befreiten sie die Bereiche von den Einrichtungen aus bis an die Elbe vom Müll und halfen so, Meißen herauszuputzen.

Gleich in mehreren Teams gingen die Hortkinder der Afra-Grundschule an den Start. Sie haben Wege, Parkplätze und Grünflächen in der Nähe der Schule von Müll, Unkraut, herabgefallenen Ästen und allerlei Unrat befreit. Anschließend wurden Themen wie Mülltrennung und Recycling angesprochen und mit den Kindern in kleinen Aufgaben vertieft. Die Klasse 2b gestaltete dazu zwei thematische Plakate mit Fotos und selbstgeschriebenen Texten. Beim nächsten Putztag wollen die Jungen und Mädchen auf jeden Fall wieder dabei sein.

Der Jugendstadtrat hat wieder „seine" Schmetterlingswiese an der Poststraße gepflegt, um sie für Schmetterlinge, Bienen und andere Gäste attraktiv zu halten. Ebenfalls mit von der Partie waren der Anglerverein Meißen West und der Kleingartenverein Kanonenweg, die auf ihrem Gelände putzten.

Unter allen eingegangenen Einsendungen der Teilnehmer verlost das Ordnungsamt kleine Preise und auch die Kitas und Schulen dürfen sich über eine kleine Überraschung freuen.

(pm/Stadt Meißen)